Тагильские полицейские награждены по итогам 2017 года (ФОТО)

По итогам достойной работы в 2017 году 55 полицейских из разных городов Свердловской области были награждены медалями. Так, 7 человек получили медали «За доблесть в службе»: в их числе инспекторы ГИБДД Шалинского района Евгений Максимчук и Андрей Бондар, капитан Александр Коньков, а также полицейские из Верхней Пышмы, Сысерти и Березовского.

Двое награждены медалью «За боевое содружество»: сотрудник уголовного розыска по региону Дмитрий Симонов и старший инспектор кадровой службы ГУ МВД Евгений Якимов. 24 полицейских отмечены наградой «За отличную службу в МВД». В их числе – начальник гарнизона в Нижнем Тагиле Ибрагим Абдулкадыров, руководитель Центра по противодействию экстремизму Александр Бутаков, начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых и другие.

Кроме того, 7 офицеров получили Почетную грамоту МВД России. В их числе оказались участковый из Краснотурьинска, полицейские из Режа и Екатеринбурга, а также сыщики областного уголовного розыска. За достижение высоких показателей в службе награду получили начальник отделения по делам несовершеннолетних в полиции Екатеринбурга Оксана Демина и ее коллега из другого отдела полиции уральской столицы Екатерина Пашкова.

ОВД Ревды награжден как лучший территориальный орган МВД по муниципальным образованиям: его сотрудники в качестве подарка получили служебный автомобиль. Второе место заняли полицейские из Краснотурьинска, а третье – из Богдановича. Эти ОВД получили в подарок компьютерную технику.

Кроме того, на церемонии награждения кубки получили победители игр по служебно-прикладным видам спорта. Они были вручены полицейским из Нижнего Тагила и ОВД Каменска-Уральского, пишет начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Фото: В.Н. Горелых