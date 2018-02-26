Молодые педагоги разбирали автоматы на скорость на «Зарнице» в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле прошла игра «Зарница», в которой приняли участие 13 команд. В каждой команде – 4 молодых педагога из школ и детских садов Нижнего Тагила. Их главной задачей было как можно быстрее пройти полосу препятствий.

Воспитатели пели песни и ходили строем, а учителя на скорость разбирали автоматы и спасали раненых. На одном из этапов участникам нужно было быстро и правильно надеть противогаз, а на другом – на скорость разобрать автомат Калашникова.

В сообществе молодых педагогов города отметили, что такая «Зарница» может стать традиционным мероприятием, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».