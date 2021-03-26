Тагильские школьники смогут отправиться в «космическое» путешествие

Мероприятие состоится 9 апреля в 15.00 на участке от кинотеатра «Россия» до площади Славы. Оно будет посвящено 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос. В квесте смогут принять участие дети от 11 до 13 лет, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.