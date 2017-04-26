Соревнования по робототехнике прошли в детском лагере под Нижним Тагилом
26 апреля 2017, 11:30Свободное время
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В детском лагере «Лесная сказка» под Нижним Тагилом прошли городские соревнования по робототехнике. В конкурсе приняли участие юные изобретатели от 5 до 18 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего насчиталось более 40 участников. Ребята должны были из имеющихся деталей собрать своего робота и презентовать проект.
Первое место занял Варданян Георгий, второе – Никитин Алексей и Нартдинов Эльдар за категории «Шагающие роботы» и «Робобоулинг». Третье место досталось Сенокосову Семену и Бунькову Антону.
Всем участникам вручили памятные призы и дипломы, сообщается на сайте ГДДЮТ.
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