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Соревнования по робототехнике прошли в детском лагере под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Соревнования по робототехнике прошли в детском лагере под Нижним Тагилом

26 апреля 2017, 11:30Свободное время
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