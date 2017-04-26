Соревнования по робототехнике прошли в детском лагере под Нижним Тагилом

Всего насчиталось более 40 участников. Ребята должны были из имеющихся деталей собрать своего робота и презентовать проект.

Первое место занял Варданян Георгий, второе – Никитин Алексей и Нартдинов Эльдар за категории «Шагающие роботы» и «Робобоулинг». Третье место досталось Сенокосову Семену и Бунькову Антону.

Всем участникам вручили памятные призы и дипломы, сообщается на сайте ГДДЮТ.