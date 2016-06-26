Специальные тактические учения по спасению людей на воде прошли на тагильском пруду (ФОТО)

Не является секретом, что при спасении жизни человека счет идет на минуты. И для того, чтобы все прошло быстро, нужна отработка навыков и действий спасательных служб. С этой целью и было организовано данное мероприятие.

По легенде, которая была придумана заранее, двое людей, катавшихся на катамаране, оказались в воде. Один человек, оказавшись за бортом, начал тонуть и ушел под воду, второй держался за борт катамарана.

«Случившееся» было сразу же замечено с вышки, наблюдающей за акваторией пруда. На посту наблюдения имеется специальное оборудование не только для наблюдения, но и для оказания первой помощи утопающим. Информация об опасности тут же поступает диспетчеру в Центре защиты населения, а оттуда - в другие оперативные службы. Через 1-2 минуты спасатели на быстроходном катере прибывают на место происшествия. Держащегося за борт человека поднимают на борт катера, а оказавшегося под водой – ищут водолазы. Вода в пруду мутная, поэтому требуются специальные навыки, чтобы быстро обнаружить человека. «Утонувший» обнаруживается и вытаскивается из воды. Обоих «пострадавших» доставили на берег для проведения дальнейших реанимационных мероприятий. На всю операцию по спасению уходит около 10 минут.

За проведением операции по спасению людей наблюдали специалисты из отдела защиты населения Администрации города и руководство «Центра защиты населения». По их мнению, учения проведены на должном уровне, задачи, поставленные перед службами спасения, выполнены.

Фото с сайта Администрации города

Отметим, что при проведении операции установлено, что «тонувшие» пренебрегли правилами безопасности на воде – они не воспользовались спасательным жилетом, выходя на воду.

Центр защиты населения напоминает тагильчанам правила безопасности на воде:

запрещено купаться в необорудованных местах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

при катании на водном транспорте обязательно пользоваться спасательными жилетами;

не прыгать в воду с вышек, так как дно может быть неровным.