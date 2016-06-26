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Специальные тактические учения по спасению людей на воде прошли на тагильском пруду (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специальные тактические учения по спасению людей на воде прошли на тагильском пруду (ФОТО)

26 июня 2016, 11:00Свободное время
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