Как полоски Missoni определили лицо моды 1970-х и наших дней

У второго исполнения тоже есть своя классика — стили, предложенные итальянской семейной парой Оттавио и Розитой Миссони, основавшими фамильную компанию. Этих стилей не десять, не двадцать, не сто — тысячи. Их полосы могут состоять из любых тонов, отличаться высотой и направлением, в том числе ломаться и становиться зигзагами, но ошибка почти невозможна, вещи Missoni узнаются издалека. Есть фирменное исполнение имени марки, а конкретной эмблемы нет — она постоянно претерпевает метаморфозы.

Полоски до Missoni

Об этом можно написать целую книгу. И как минимум одна уже есть — «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей» Мишеля Пастуро. Название связано с тем, что в Средние века к такой одежде действительно относились с предубеждением и суеверным страхом. В Новое время второе ушло, первое осталось. До 1917 года полоски можно было увидеть разве что на специальной форме, и предназначались они для практических целей. На одежду заключенных они наносились, чтобы затруднить им попытки совершить побег, и так было еще в 20 веке; на одежду моряков — чтобы увеличить их шансы на спасение в море, и так есть до сих пор.

Одно дело быть перепутанным с матросом, с преступником — совсем другое, поэтому долгое время модельеры гражданской одежды не использовали окрашенные так ткани. Правила изменила Коко Шанель, источником вдохновения послужила бело-синяя форма моряков Бретани. Коллекция с таким революционным по тем временам решением, тем более что речь о дамской одежде, была представлена в фешенебельном курортном месте Довиль. Тогда светские львицы начали носить, по сути, тельняшки. Кто-то надевал поверх пиджаки — наверное, это одно из первых кэжуал-сочетаний, если переводить casual как «случайный».

Полоски Missoni

Об истории модного дома написано уже несколько книг, где рассказывается, что он, возник в 1953 году в городе Галларате в качестве небольшой ткацкой мастерской. Дорогого оборудования у новобрачных Оттавио и Розиты не было, и они использовали машины, изначально купленные для изготовления тренировочных костюмов (Оттавио — спортсмен-олимпиец), которые могли создавать одноцветный материал или простой полосатый, зигзаги были не под силу. Молодожены предпочли второй вариант, но решили не повторять традиционные линии.

В этой мастерской не побоялись располагать рядом любые цвета. Оттавио Миссони умел делать это потрясающе, он очень талантливый график, как Розита — мастер по созданию фасонов. А еще они знатоки искусства, и среди их источников вдохновения произведения Сони Делоне, Джино Северини, Джакомо Балла и других художников-абстракционистов. Пара ориентировалась не только на современное, но и древнее искусство, часто простое, но все же очень впечатляющее. Сейчас не только одежда, но и картины Миссони показывают в музеях разных стран.

Оттавио и Розита сделали прорыв, потому что отнеслись к цветам, как к нотам: они взяли за основу главные тона радуги, своего рода До-Ре-Ми-Фа-Соль-Ля-Си, и в каком только порядке не расставили их, временами добавляя переходные оттенки, а также черный, белый и серый, то есть ахроматические цвета. Казалось бы, небольшой набор, а какие возможности открылись! Тем более если менять полет линий. Первая коллекция Missoni, Milano Sympathy, состояла из платьев с вертикальными полосками (см. фото). Она была представлена в 1958 году, и собственно тогда семейный стильный бренд Миссони, Оттавио и Розиты, стал называться по их фамилии, ранее же он был Maglificio Jolly.