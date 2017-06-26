Презентация детской программы чтения «Лето! Солнце! 100 фантазий!» состоялась в нижнетагильской библиотеке №9 (ФОТО)
«Лето! Солнце! 100 фантазий!» - это программа, которую презентовали детям Нижнего Тагила библиотекари.
Традиционно в библиотеке №9 летние каникулы начались с презентации программы чтения во время начавшегося отдыха школьников.В подготовленное в игровой форме путешествие отправились юные тагильчане на встречу с любимыми литературными героями сказок.
По необычной дорожке ребята отправились в гости к лету. В путешествии они встретились с Бабой-Ягой, отвечая на ее загадки, Цветиком-семицветиком, «испекли» румяный Колобок.
Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила
В завершении мероприятия детей ждали книжки, на страницах которых живут герои-фантазеры. Юные читатели поучаствовали в различных конкурсах и викторинах. В выдумке и фантазии дети соревновались в поединке «Фантазеры-непоседы», побывали в веселом зоопарке, в космосе. Посостязались в рисовании.
А также библиотекари познакомили юных тагильчан с необычным видом изобразительной деятельности – кляксографией.
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