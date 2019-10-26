Певица из Качканара покорила своим испонением жюри шоу «Голос»
Сегодня, 11:40Свободное времяФото: скриншот видео с выступления Ирины Чуваковой
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уроженка Качканара Ирина Чувакова с успехом прошла один из этапов шоу «Голос». Известные музыканты высоко оценили её вокальные способности, пишет Ура.ру.
Сейчас девушка проживает в Подмосковье. На конкурсе она исполнила песню группы Queen «We Will Rock You». После нескольких секунд выступления к ней развернулись сразу трое членов жюри — Константин Меладзе и певцы Полина Гагарина и Сергей Шнуров, а чуть позже и Валерий Сюткин.
Каждый из известных музыкантов пытался уговорить Ирину присоединится к его команде. Девушка выбрала Сергея Шнурова.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Youtube.com
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей