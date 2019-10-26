Певица из Качканара покорила своим испонением жюри шоу «Голос»

Сейчас девушка проживает в Подмосковье. На конкурсе она исполнила песню группы Queen «We Will Rock You». После нескольких секунд выступления к ней развернулись сразу трое членов жюри — Константин Меладзе и певцы Полина Гагарина и Сергей Шнуров, а чуть позже и Валерий Сюткин.