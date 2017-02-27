Проект «Стихи на барной стойке» стартовал в одном из баров Нижнего Тагила (ФОТО)

Мне кажется, оживление среди молодых людей и активное участие демонстрируют повышенный интерес у молодежи к поэзии. И не только к современной, но и к своим стихам. Среди чтецов в какой-то момент даже началось соревнование: кто больше знает стихотворений Цветаевой. Очень порадовало то, что молодой человек, который пришел в первый раз на подобное мероприятие, тоже принял участие и прочел стихотворение Асадова поделился впечатлениями с редакцией TagilCity.ru один из организаторов мероприятия.