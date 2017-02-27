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Проект «Стихи на барной стойке» стартовал в одном из баров Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект «Стихи на барной стойке» стартовал в одном из баров Нижнего Тагила (ФОТО)

27 февраля 2017, 20:15Свободное времяЕкатерина Малых
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