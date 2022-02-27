Тагильские ветераны вспомнили песни советских бардов

Творчество артистов не оставило равнодушным ни одного из гостей. Прослушивание знакомых песен из кинофильмов, просмотр интервью с певцами, пение хором — публика из Городского совета ветеранов и Центра социального обслуживания населения Ленинского района признала программу мероприятия очень интересной.
Широко известные и любимые всеми песни, написанные дуэтом Никитиных для детей, завершили мероприятие.
Следующую встречу жителей Нижнего Тагила с музыкой в центральной библиотеке запланировали на 30 марта. В этот день гости будут слушать французский шансон.