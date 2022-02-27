Тагильские ветераны вспомнили песни советских бардов

Тагильские ветераны вспомнили песни советских бардов
Тагильские ветераны вспомнили песни советских бардов
Сегодня, 17:23Свободное времяФото: 1mi
22 февраля в центральной городской библиотеке в рамках мероприятия «Музыкальная среда» прошла встреча, посвященная исполнителям авторской песни Татьяне и Сергее Никитиным. Т

Творчество артистов не оставило равнодушным ни одного из гостей. Прослушивание знакомых песен из кинофильмов, просмотр интервью с певцами, пение хором — публика из Городского совета ветеранов и Центра социального обслуживания населения Ленинского района признала программу мероприятия очень интересной.

Широко известные и любимые всеми песни, написанные дуэтом Никитиных для детей, завершили мероприятие.

Следующую встречу жителей Нижнего Тагила с музыкой в центральной библиотеке запланировали на 30 марта. В этот день гости будут слушать французский шансон.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
библиотекамузыкаЦентральная городская библиотекабарды
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