Около 3,5 тыс. человек в Нижнем Тагиле вышли на субботники

По сообщению главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила Дениса Парамонова, на субботники на Тагилстрое вышли порядка 1000 человек. Было вывезено 500 кубометров мусора.

Глава Ленинского района Геннадий Мальцев сообщил, что в Ленинском районе прошел 31 субботник. Было вывезено 600 кубометров мусора.

В Дзержинском районе в субботниках приняли участие порядка 1500 человек.

В Дзержинском районе субботники вошли в активную фазу, с 26 апреля к уборке района приступят сотрудники УВЗ сообщил глава Дзержинского района Александр Ревенко.

Вывозом мешков мусора занимаются ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой». Субботники в городе начались с конца апреля. Планируется, что все мероприятия по уборке мусора в Нижнем Тагиле завершатся к началу мая.