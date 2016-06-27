Пасмурная погода установится в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели
27 июня 2016, 16:20Свободное времяДенис Таратонов
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Похолодание и пасмурная погода ожидают Нижний Тагил на этой неделе. Тепло вернется в город лишь в выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
Последние несколько недель в Нижнем Тагиле выдались жаркими и солнечными. Хорошая погода пришлась очень кстати в День молодежи, фотографии с которого можно посмотреть в фотоальбомах. Сегодня тагильчане могли заметить, что небо покрылось тучами, прошел дождь.
Прогноз погоды обещает пасмурную неделю в Нижнем Тагиле. Температура воздуха может опуститься днем ниже +15 градусов, ночью – ниже +10. В различное время суток будут выпадать осадки. Такая ситуация продержится в Нижнем Тагиле до пятницы. Затем тучи должны постепенно рассеяться, а температура повысится.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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