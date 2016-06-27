Пасмурная погода установится в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели

Последние несколько недель в Нижнем Тагиле выдались жаркими и солнечными. Хорошая погода пришлась очень кстати в День молодежи, фотографии с которого можно посмотреть в фотоальбомах. Сегодня тагильчане могли заметить, что небо покрылось тучами, прошел дождь.