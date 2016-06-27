Выставка, посвященная 270-летию подносного промысла, открылась в краеведческом музее Нижнего Тагила (ФОТО)

Открытие выставки посетил Валерий Суров, заместитель главы Администрации Нижнего Тагила по социальной политике, отметивший важность сохранения и развития подносного промысла, назвав его важным фактором культурной жизни города и региона. Кроме того, он отметил важную роль работников музеев Нижнего Тагила в изучении и популяризации лаковой росписи по металлу.

Основной идеей выставки выступает возрождение традиций тагильского подносного промысла, являющегося уникальным явлением русской культуры. Тагильские подносы, первое упоминание о которых относится к 1746 году, широко известны не только в России, но и за ее пределами. Искусство лаковой росписи металла, зародившееся в первой половине XVIII века, неустанно развивается в XXI столетии.

XX век, в силу социальных, политических и экономических потрясений, стал причиной застойных явлений в художественном промысле. Во времена упадка снижались объемы производства, пропадали традиционные металлические формы, забывались традиции художественной росписи. Выставка представляет три «волны» восстановления тагильского подносного промысла в XX веке после кризиса. В общей сложности в экспозиции выставлено более 100 подносов, расписанных различными тагильскими мастерами.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил

Выставка в историко-краеведческом музее продлится до 1 октября 2016 года.