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Выставка, посвященная 270-летию подносного промысла, открылась в краеведческом музее Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка, посвященная 270-летию подносного промысла, открылась в краеведческом музее Нижнего Тагила (ФОТО)

27 июня 2016, 17:45Свободное время
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