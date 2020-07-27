Дренажная система понижает уровень грунтовых вод

Влага очень медленно уходит в нижние пласты, здесь не растет трава, культурные растения, территория медленно превращается в болото. Чтобы исправить ситуацию, необходимо позаботиться о дренажной системе, которую грамотно организовать могут только специалисты.

Строим водосборные конструкции на своем дачном участке На первом этапе проводится мелиорация, чтобы почва была пригодной для посадки плодовых деревьев и выращивания овощных культур. Если частые дожди и зимние осадки негативно влияют на территорию, необходимо позаботиться о сооружении конструкций для сбора воды.

Проект дренажной системы представляет собой целую сеть, куда входят различные составные части, которые отвечают за отвод и сбор лишней жидкости. Содержаться может капиллярная вода в трещинах связных пород и грунтов.

Дрена – специальная перфорированная труба является основным компонентом дренажной системы. В пластиковой трубе есть специальные щели, куда проникает грунтовая вода, по пути в системе благодаря гравию и нетканым материалам она фильтруется.

Подземные трубы – основные элементы, которые находятся под землей на глубине до 2 метров. Ливневая канализация отвечает за сбор и отвод талых и дождевых вод.

Чаще всего профессионалы используют гофрированные модели, которые отличаются эластичностью. Диаметр труб будет завесить от задачи, которую необходимо решить конструкции. Если это ветка – большой диаметр не нужен, а вот для магистралей – чем больше, тем лучше. Состоят конструкции из двух слоев, что значительно усилят их. Стенки труб покрываются отверстиями для качественной фильтрации или пропилами, которые укутаны геотекстилем.

Ревизионные колодцы из модифицированного пластика (ПНД) устанавливают на участках соединения труб и рукавов на больших поворотах. Это могут быть модели, выполненные в условиях завода, или широкие части гофрированных труб.

В самых нижних точках участка устанавливаются специальные накопительные колодцы, которые являются важным элементом дренажной системы. Если нет возможности переправить лишнюю воду в водоем, нужно установить накопитель. Все дренажные магистрали будут вести к этим конструкциям. Как правило, эту воду можно использовать для хозяйственных нужд и полива.

Если устроить самотечную систему не получается, необходимо приобрести дренажный насос погружного типа. Модели отвечают за перекачку воды в трубах в необходимом направлении. Отличаются насосы конструктивными особенностями, мощность, функциональными возможностями, производителем и стоимостью.

Важным элементом обустройства дренажной системы являются фитинги, которые используют для соединения труб и различный строительный материал, предназначенный для сооружения колодцев и траншей:

кольца, выполненные из бетона,

песок крупной породы,

мелкий щебень,

битый кирпич,

гравий.

Разные виды систем отвода воды на участке Закрытая, открытая и комбинированная схема отвода воды существует. Поэтому дренажные конструкции подразделяются глубинные, комбинированные и поверхностные. Благодаря системе траншей и канав проводится сбор воды открытым дренированием. Делают его из почвенно-растительного слоя. Принцип работы системы – возможность подземной воды углубляться в свободное пространство, словно она перетекает в колодезь.

Для монтажа закрытого дренажного водоотвода понадобятся услуги профессионалов, которые составят инженерный проект. В этом случае все элементы расположены под землей, а функциональность системы будет зависеть от правильного расположения труб.

По материалам https://www.standartpark.ru/.