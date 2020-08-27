Астрологи рассказали какие знаки зодиака могут «наломать дров» 28 августа

День обещает быть легким, интересным и вдохновляющим. Займитесь чем-то новым для себя. В первой половине суток будьте готовы к тому, что будут возникать сложности с деловыми контактами. Возможны задержки с подписанием деловых бумаг. Постарайтесь в течение дня найти время для отдыха, иначе к вечеру вы будете вымотаны и морально, и физически. В отношениях, возможно, придется принять какое-то важное решение, которое изменит вашу жизнь. Не бойтесь, перемены обещают быть благоприятными.
В первой половине дня будьте осторожны с тем, что говорите. К вам тянутся многие, но всем доверять нельзя. Вечером не бойтесь действовать самостоятельно. Вам не нужна поддержка, чтобы добиться желаемого. На работе у вас все будет получаться. Возможно, получится заключить выгодный контракт. В отношениях не стоит акцентировать внимание на своих способностях и талантах, так как вы можете задеть самолюбие партнера.
День подходит для новых начинаний. Вы можете браться за масштабные и сложные дела. Не исключены новые необычные знакомства. На работе могут возникать неожиданные трудности. В частности, вы будете проявляться медлительность там, где ее быть не должно. Однако все задуманное у вас осуществить получится. Вечером рекомендуется устроить себе приятный и позитивный отдых. Хорошее настроение повысит вашу самооценку.
День будет удачным для тех, кто способен противостоять своим слабостям и прислушаться к здравому смыслу. Астрологи предупреждают, что утро может быть полным переживаний, однако отвлечься от них помогут полезные дела. Начните что-то новое, это вас вдохновит. На работе будет возникать немало оригинальных идей, но не все они будут воплощены в жизнь. Астрологи рекомендуют в течение дня найти время для отдыха.
В этот день многое зависит от того, насколько энергично вы будете действовать. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Если вы не бросите начатое на пол пути, то у вас все получится. Возможно денежное поступление из неожиданного источника. В течение дня на работе вы проявите высокую активность. Однако большую часть дел лучше сделать в начале дня. Свободное время уделите себе, к примеру, сходите в спа или поменяйте имидж.
Звезды на вашей стороне, а потому все получается само собой. У вас появится возможность обсудить какие-то старые вопросы, на которые вы так и не смогли найти ответа, либо решить проблемы или урегулировать конфликты. На работе доверяйте интуиции. У вас могут появиться какие-то интересные мысли, но высказать их может не хватить духу. Вечер посвятите отдыху в кругу семьи.
Любые сложные вопросы поддаются решению благодаря вашей настойчивости. Вы идете напролом к своим целям. Появится возможность решить домашние проблемы, с которыми давно не удавалось справиться. В работе ожидается финансовый успех, возможно будет заключен выгодный контракт. На работе старайтесь не перегружаться.
День подходит для заключения сделок, решения важных вопросов, касающихся бизнеса. Ваша интуиция вас не подведет, ее подсказки безошибочны. Однако энергии вам потребуется много. К вечеру вы будете истощены физически и морально. В личной жизни возникают сложности. Близкие не всегда вас понимают правильно. Старайтесь сдерживаться в этот день, так как вы склонны к вспыльчивости.
День будет спокойным. Можно смело строить планы на будущее. Вы правильно оцениваете свои силы и ситуацию в целом. Старайтесь не планировать ничего сложного и масштабного. Не хватайтесь за все и сразу, хотя это сделать будет очень сложно. Сдерживайте свои эмоции, вы будете раздражительны. Любая вспышка гнева может привести к большому конфликту.
День наперекосяк. Даже если вы выполняете текущие дела, могут возникнуть проблемы. Очень большой риск что-то забыть или перепутать. Будьте терпеливее. В этот день вряд ли получится добиться поставленных целей. Несмотря на это в работе вас ожидает успех. Возможно, вам предложат повышение.
Старайтесь смотреть на вещи реально. Ваше легкомыслие вас подведет. На работе обстановка будет сложной, но вам удастся решить все вопросы благодаря коммуникабельности. Во второй половине дня вы немного устанете, так что найдите время, чтобы передохнуть.
Достаточно насыщенной будет первая половина дня. В это время вы можете сделать немало полезного. Если к вам обратились за помощью — не отказывайтесь. В плане карьеры вам откроются новые перспективы. Возможно, вам предложат повышение или дадут в работу серьезный проект. Обратите внимание на свое здоровье. Могут обостриться хронические болезни. Одиноким рыбам стоит найти время для новых знакомств.