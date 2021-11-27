Как поздравить маму в День матери: теплые слова, настоящая забота и свободное время

Как проявить заботу о маме?

Часть женщин мечтает о том, чтобы у них был «день безответственности» — когда все заботы о семье и решение любых вопросов было на плечах партнера. Во что одеть ребёнка на прогулку, какими продуктами пора пополнить запасы и во сколько уложить малыша спать, чтобы не сбился режим дня — пусть хотя бы раз в неделю это все решает папа. Мы не будем дискутировать на тему партнёрства в современных и особенно российских семьях, но всё-таки пожелания увеличить объём домашних забот, лежащих на других членах семьи, при общении с нашими собеседницами звучали неоднократно.