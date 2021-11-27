Как поздравить маму в День матери: теплые слова, настоящая забота и свободное время

Редакция TagilCity.ru решила узнать, какие подарки действительно стоит дарить мамам. Мы пообщались с многодетными семьями, клиническим психологом и опытным педагогом и сделали несколько любопытных открытий. Предлагаем детям любого возраста и пола прочитать этот текст и применить что-то из советов наших собеседников на практике.
Для многих современных мам жизнь состоит из постоянного лавирования между бытом, воспитанием детей, построением карьеры и выстраиванием отношений с мужчиной. Помня о том, что даже в самолете в случае ЧП нужно надеть кислородную маску сначала на себя и лишь потом на ребёнка, в ежедневных заботах некоторые мамы все-таки забывают о себе. Собеседники редакции отдельный акцент поставили именно на том, чтобы у мамы было время на себя.
Побыть наедине с собой или же в шумной компании — мама решит сама, но ей однозначно нужно свободное время. Как часто удаётся маме заняться чем-то банальным без постоянного дерганья членами семьи? Горячая ванна в спокойной обстановке может стать недостижимой роскошью, если за стеной шумная тусовка из требующего внимания тоддлера, активной собаки и вернувшегося с работы мужа.
Иногда мама настолько замотана повседневными заботами и детьми, что на себя не остаётся времени. Нужно научить мужа и детей правилам о заботе о маме. Когда мама приходит с работы — набирать ей ванну, чтобы она могла отдохнуть и переключиться от работы,рассказывает блогер и многодетная мать Евгения Дейстер.
Многодетная мама Ольга Уткина воспитывает двух сыновей и дочку, занимается общественной деятельностью и ведёт активную светскую жизнь в сообществе других мам Нижнего Тагила. Ее совет для тех, кто хочет сделать маму счастливее, — дать ей время на хобби:
Отпустить маму покататься на каток или дать возможность дорисовать картину по номерам, а лучше и то, и другое сразу, делится своим опытом Ольга.
Часть женщин мечтает о том, чтобы у них был «день безответственности» — когда все заботы о семье и решение любых вопросов было на плечах партнера. Во что одеть ребёнка на прогулку, какими продуктами пора пополнить запасы и во сколько уложить малыша спать, чтобы не сбился режим дня — пусть хотя бы раз в неделю это все решает папа. Мы не будем дискутировать на тему партнёрства в современных и особенно российских семьях, но всё-таки пожелания увеличить объём домашних забот, лежащих на других членах семьи, при общении с нашими собеседницами звучали неоднократно.
Было бы здорово ввести один день — папин день. Когда папа берет ответственность полностью на себя, а мама планирует себе выходной. Маме нужно разрешить себе отдыхать, перестать все контролировать. Не все держится на маме, если довериться детям и мужу можно увидеть, что счастье в мелочах,уверена Евгения Дейстер.
Проявление заботы — это еще один отличный способ сказать маме о своей любви. Кстати, как показывает практика, это работает с мамами и детьми самого разного возраста.
Я ценю заботу детей обо мне, — когда и сами приготовят еду, разогреют, чаю нальют, пригласят за стол. Ещё и посуду сами помоют, дома приберутся. Они часто так делают. Я чувствую их любовь через их заботу. Младшие пример со старших берут и тоже начинают заботиться. Наверное, забота детей о матери — лучший подарок. И фраза: «Мама, иди, отдыхай! Я сам (а)» — тоже лучший подарок,говорит тагильчанка Татьяна Важенина, мама 7 детей.
О важности проявлении заботы своими поступками и словами говорит и победитель конкурса «Молодая семья» пожарный-блогер Александр Серов. Он с супругой воспитывает троих детей и помнит, что в любом возрасте и сам остается сыном для своей мамы.
Что особенного мы можем подарить маме? То, чего не купишь за деньги: заботу, внимание, восхищение ею. Ты школьник. Пришёл со школы до её возвращения? Завари чай, согрей маме покушать. Ты подросток. Задержали на тренировке, встретил по пути друзей и уже стемнело? Позвони ей, предупреди, чтоб не тревожилась. Ты юноша. Поехал с девушкой в соседний город? Позвони, как доедешь!советует многодетный отец Александр Серов.
Женщины любят ушами — старое правило, которое применимо и в отношениях «мать — ребенок». Сердечные слова станут отличным дополнением к любому подарку. Найти нетривиальные фразы может быть непросто, но у клинического психолога Александры Коваленко есть способ, как это сделать:
К любой женщине есть свой подход. И действительно, просто открытка или шаблонные поздравления не всегда работают. Если вы хотите улучшить отношения, сблизиться с мамой, то вот действенный рецепт. Идём в чувства. Чтобы показать свои чувства, стоит сначала представить, вспомнить ваши любимые моменты вместе. Какие ощущения у вас возникают рядом с мамой в момент близкого общения? Как вы себя чувствуете? Какое воспоминание самое тёплое и любимое? Что вы в маме любите больше всего? Важно отвечать на эти вопросы себе честно.
Поиск таких воспоминаний и чувств, по словам семейного психолога, ребенок может подобрать слова для теплого и искреннего поздравления.
Теперь, когда вы погрузились в ощущения и чувства, вы можете наполнить ими ваше поздравление, поделится с мамой чувствами. Рассказать, какое значение она имеет в вашей жизни. Какие чувства у вас возникают к ней. Такое поздравление сразу же становится личным и не может не тронуть,говорит Александра Коваленко.
Мама — это молоденькая девушка, которая еще только ждет ребенка. Это женщина, которая ведет ребенка в детский сад или под венец. И маленькая седая старушка, которая печет пироги для внуков. О важности вовремя подобрать слова и сказать о своей любви маме говорит директор ГДДЮТ Оксана Михневич:
Знаете, ко Дню матери приятно получить, наверное, только одно: чтобы были живы и здоровы все в семье, улыбались, радовались жизни. Жили. Ни в коем случае не болели. А на примере дочки, я очень любила и люблю маму. Мамы нет рядом уже 11 лет. Я бы всем сказала: знаете, не завтра в тишине, а как можно чаще звонить родителям, если ты уже взрослый ребенок. И беречь, и дорожить каждой минутой общения со своей мамой. Мы, к сожалению, очень многое понимаем, когда мамы рядом нет. Понимаем, сколько маму недообнимали, недолюбили.