Нижнетагильский молодежный театр собирает CD-диски для оформления спектакля по Гоголю
Сегодня, 17:51Свободное времяФото: pixabay.com
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Молодежный театр в Нижнем Тагиле просит горожан помочь со сбором компакт-дисков, которые необходимы для оформления нового спектакля по произведениям Гоголя, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Постановка «Сорочинская ярмарка» станет премьерой 2020 года. Пьеса состоит из трех произведений Николая Васильевича. Компакт-диски необходимы для конструкции, передающей эффект водной глади. Для этого нужно собрать 500 дисков, у театра есть пока только 200.
Режиссер премьеры Александр Черепанов родом из Челябинска. Его постановки «После Бунина», «Число Х», «Хармс. Всёничего» уже шли на сцене Молодежного театра. Первый показ «Сорочинской ярмарки» запланирован на 25 января 2020 года.
Желающие поделится ненужными CD-дисками могут принести их в театр по адресу: улица Ильича, 37 или позвонить по телефону: 8(900)200-51-14.
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