Нижнетагильский молодежный театр собирает CD-диски для оформления спектакля по Гоголю

Постановка «Сорочинская ярмарка» станет премьерой 2020 года. Пьеса состоит из трех произведений Николая Васильевича. Компакт-диски необходимы для конструкции, передающей эффект водной глади. Для этого нужно собрать 500 дисков, у театра есть пока только 200.

Режиссер премьеры Александр Черепанов родом из Челябинска. Его постановки «После Бунина», «Число Х», «Хармс. Всёничего» уже шли на сцене Молодежного театра. Первый показ «Сорочинской ярмарки» запланирован на 25 января 2020 года.