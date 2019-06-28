В Нижнетагильском драматическом театре завершился 73-й творческий сезон
Сегодня, 13:34Свободное времяФото: Администрация Нижнего Тагила
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Артистов Нижнетагильского драматического театра 27 июня с завершением 73 творческого сезона поздравили глава города Владислав Пинаев, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов и профсоюзный лидер ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владислав Пинаев вручил благодарственные письма артистам, участвовавшим в этом году в организации фестиваля-конкурса, посвященного творчеству Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья…». Грамоты из рук Евгения Каюмова получили артисты театра Сергей Зырянов и Елена Макарова, а также заврадиоцехом Артем Хрычев.
Во время торжественного мероприятия были оглашены имена лауреатов премии Валерия Пашнина, победителями стали Екатерина Борисенкова и Василий Мещангин. Эту награду они получают впервые. Всего зрители отдали за любимых артистов более 14 тысяч голосов.
Сезон был насыщенный, богатый на события, интересный и трудный!подвел итоги художественный руководитель театра Игорь Булыгин.
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Сейчас театр уходит в отпуск до 10 августа.
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