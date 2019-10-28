В Нижнетагильском театре кукол детям показали поющего кита и других обитателей моря
Сегодня, 17:09Свободное времяФото: Нижнетагильский театр кукол
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В Нижнетагильском театре кукол состоялась премьера третьего спектакля для самых маленьких «Поющий кит», сообщает пресс-служба театра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Действие спектакля «Поющий кит» происходит под водой. Актёры с помощью мультимедиа, звуков и декораций создают на сцене иллюзию подводного мира. В ходе действия постановки малыши изучают подводный мир и его обитателей, рассматривают камни и ракушки, играют в собирателей жемчуга. Финалом спектаклю становится встреча с поющим китом.
Проект бэби-спектаклей создан, чтобы знакомить самых маленьких зрителей с искусством театра в комфортном и камерном пространстве. Это третья по счёту в репертуаре театра постановка для самых маленьких.
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