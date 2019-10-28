В Нижнетагильском театре кукол детям показали поющего кита и других обитателей моря

Действие спектакля «Поющий кит» происходит под водой. Актёры с помощью мультимедиа, звуков и декораций создают на сцене иллюзию подводного мира. В ходе действия постановки малыши изучают подводный мир и его обитателей, рассматривают камни и ракушки, играют в собирателей жемчуга. Финалом спектаклю становится встреча с поющим китом.