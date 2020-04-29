Почему популярны светильники из Италии?

Людям мало обычной лампочки, выполняющей только свой функционал. Они хотят видеть в доме заключенный в изящную оболочку источник света, который гармонично впишется в интерьер.

Самыми модными являются светильники из Италии https://www.lacasa-m.ru/light/. Мастера из этой страны накопили богатый опыт по созданию совершенных форм источников света на любой вкус. Всем известный остров Мурано, находящийся на территории Италии, является центром по изготовлению муранского стекла, секреты производства передаются из поколения в поколение.

Модели эксклюзивных итальянских люстр и светильников представлены в каждом стиле.

Классические модели отличаются большим количеством рожков, они украшены витыми орнаментами, бусами, подвесками. Своей торжественностью и сиянием они создают в помещении атмосферу аристократизма.

Фото: www.lacasa-m.ru

В стиле прованс прибегают к искусственному состариванию – потертости, мелкие трещины, которые придают светильникам неповторимое изящество. А в качестве плафонов нередко используют кружево. Такие светильники легко впишутся в комнату с деревенским стилем и придадут ей дополнительный уют.

Фото: www.lacasa-m.ru

Нео-классицизм – это когда в классических моделях светильников присутствуют современные детали, что позволяет вписывать их практически в любой интерьер.

Фото: www.lacasa-m.ru

Направление модерна и хай-тека предпочитает современные молодые люди. Минимум декора, нестандартные формы, переплетенные нити, но при этом безупречное исполнение и выверенность линий в каждой детали возводят такие светильники в ранг изысканной сдержанности.

Виды итальянских светильников

Люстра. Крепится на потолок, чаще всего конструкция выполнена из хрусталя и стекла, иногда делаются тканевые абажуры.

Бра. Крепятся на стену. Используются для небольших помещений, например, ванной комнаты, или чтобы осветить определенную часть помещения.

Настольные лампы. Такой вид светильников тоже может стать неотъемлемой частью интерьера и придать уюта на столе, каминной полке или журнальном столике.

Торшеры. Эти источники света всегда привлекают внимание в любой комнате. У него масса достоинств: красив, элегантен, умеет создать домашний уют в любом интерьере.

Купить светильники можно в салоне итальянской мебели https://www.lacasa-m.ru/. В магазине представлены все виды источников света на любой вкус. На многие категории товаров действуют большие скидки.