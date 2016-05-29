В Нижнем Тагиле «Фестиваль красок ХОЛИ» перенесен на июнь

Фестиваль красок, на котором молодые люди по команде бросают в воздух красящий порошок, должен был начаться в Нижнем Тагиле сегодня перед зданием ТЦ «Кит».

Мероприятие переносится из-за организационных вопросов. Новая дата пока не определена, но можно говорить о июне рассказал журналисту TagilCity.ru один из организаторов фестиваля.

В прошлом году в Нижнем Тагиле прошло два фестиваля красок. Один праздник красок был приурочен к Дню молодежи, второй провели 26 июля.