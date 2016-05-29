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В Нижнем Тагиле «Фестиваль красок ХОЛИ» перенесен на июнь
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле «Фестиваль красок ХОЛИ» перенесен на июнь

29 мая 2016, 10:05Свободное времяДенис Таратонов
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