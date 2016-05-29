В Нижнем Тагиле «Фестиваль красок ХОЛИ» перенесен на июнь
29 мая 2016, 10:05Свободное времяДенис Таратонов
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Сегодня в Нижнем Тагиле на ГГМ должен был состояться «Фестиваль красок ХОЛИ». Однако несколько часов назад в группе мероприятия появилась запись о переносе даты проведения фестиваля красок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фестиваль красок, на котором молодые люди по команде бросают в воздух красящий порошок, должен был начаться в Нижнем Тагиле сегодня перед зданием ТЦ «Кит».
Мероприятие переносится из-за организационных вопросов. Новая дата пока не определена, но можно говорить о июне рассказал журналисту TagilCity.ru один из организаторов фестиваля.
В прошлом году в Нижнем Тагиле прошло два фестиваля красок. Один праздник красок был приурочен к Дню молодежи, второй провели 26 июля.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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