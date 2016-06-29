Футбол и фэнтези – любимое видео пользователей смартфонов
Уральцы стали чаще смотреть видео на смартфонах. Компания «МегаФон» зафиксировала рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» – за год количество пользователей в регионе выросло в 30 раз. Каждый шестой абонент филиала установил программу в мае этого года для просмотра футбольных трансляций ЕВРО-2016 в режиме онлайн.
На МегаФонТВ уже ежемесячно приходится столько трафика, что его бы хватило на просмотр 160 тысяч футбольных матчей или размещение 80 миллионов фотографий в социальные сети. Наибольшей популярностью среди уральцев пользуются спортивные трансляции и фильмы в жанре фэнтези, которые занимают все верхние строчки рейтинга отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
ТОП-3 самых популярных сериалов
1. Игра престолов
2. Страшные сказки
3. Черные паруса
ТОП-3 самых популярных ТВ-каналов
1. Первый канал
2. Матч ТВ
3. ТНТ
ТОП-3 самых популярных фильмов
1. 5-я волна
2. Экстрасенсы
3. Последний охотник на ведьм
Уральцы чаще всего смотрят видео на мобильном телефоне вечером – с 18:00 до 23:00. Пик просмотров приходится на время с 21:00 до 22:00.
Пользователи тарифов «Все Включено» могут бесплатно смотреть трансляции в HD-качестве на телевизоре Smart-TV, планшете или смартфоне. Им доступно до четырех фильмов ежемесячно и 50 телеканалов, куда входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия 24», «ТНТ», «РБК» и другие. Подробнее на сайте.
Данные по ТОП-3 приведены на основе собственной статистики оператора.