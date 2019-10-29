В Нижнем Тагиле дети нарисовали будни полицейских

В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, СРЦ и образовательных учреждений. Темой работ в этом году стало 100-летие ГУ МВД по Свердловской области. Дети использовали при выполнении работ различные техники: акварель, фломастеры, карандаши.

В младшей возрастной группе — от 7 до 10 лет — победителем стал 9-летний Ярослав Ватолин, воспитанник ГКУ «СРЦН «Южаковский Пригородного района». Второе место досталось 7-летнему Ахмаду Ибрагимову, третье — Егору Звереву.

В возрастной категории 11-14 лет первое место заняла работа Сергея Тихонькова. Учащийся 18-й гимназии довольно подробно изобразил будни полицейского. Его отец много лет проработал в ППС, а мама является действующим сотрудником полиции.

Второе место досталось 11-летнему Тимофею Быкову, третье место заняла работа Анжелики Шкляевой.