«Щелкунчик»: классика мирового балета и музыка Чайковского в Нижнем Тагиле

Все помнят, как в детстве ждали Рождества? Это томление, ожидание подарков, волшебства и, конечно, какого-то чуда. Чтобы погрузиться в сказку, совсем не обязательно быть ребенком. 30 ноября у жителей Нижнего Тагила есть уникальная возможность увидеть постановку «Щелкунчик» в исполнении артистов Московского государственного балета под руководством Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Постановка будет показана в Нижнем Тагиле в рамках юбилейного турне по Уралу и Сибири.