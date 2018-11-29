«Щелкунчик»: классика мирового балета и музыка Чайковского в Нижнем Тагиле
Незабываемое культурное событие ждет жителей Нижнего Тагила. 30 ноября на сцене ДК им. Окунева выступит московский театр «Русский балет» с постановкой «Щелкунчик».
Все помнят, как в детстве ждали Рождества? Это томление, ожидание подарков, волшебства и, конечно, какого-то чуда. Чтобы погрузиться в сказку, совсем не обязательно быть ребенком. 30 ноября у жителей Нижнего Тагила есть уникальная возможность увидеть постановку «Щелкунчик» в исполнении артистов Московского государственного балета под руководством Народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Постановка будет показана в Нижнем Тагиле в рамках юбилейного турне по Уралу и Сибири.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу классического балета и насладиться завораживающей музыкой Чайковского.
Мероприятие состоится 30 ноября в 19.00 в ДК им. Окунева. Билеты еще есть в наличии на сайте Кассы.ру и по тел. 92-22-52, 37-75-93.
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