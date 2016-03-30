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Тагильчане вынуждены пробираться к пешеходному мосту на улице Красноармейская сквозь грязь и лужи (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане вынуждены пробираться к пешеходному мосту на улице Красноармейская сквозь грязь и лужи (ФОТО)

30 марта 2016, 20:05Свободное времяДенис Таратонов
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