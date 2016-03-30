Тагильчане вынуждены пробираться к пешеходному мосту на улице Красноармейская сквозь грязь и лужи (ФОТО)

В ноябре прошлого года, когда заканчивали строительство автомобильного моста на улице Красноармейская, для пешеходов были сделаны удобные пешеходные дорожки, ведущие вверх по улице к зданию бывшего Гормолзавода. К сожалению, с одной стороны дороги, у гаражей, есть участок, где пешеходную дорожку делать не стали. Вдобавок, после строительства моста там осталось значительное количество земли.

На линии пешеходного моста...

Это обстоятельство не имело значения зимой, но во время оттепели этот участок превратился в участок раскисшей, покрытой жижей земли.

Журналист TagilCity.ru обратился в Управление городским хозяйством Нижнего Тагила, чтобы узнать, планируется ли создание пешеходной дорожки на всем протяжении подъема:

Будет обследование, когда стает снег. Потом будут составляться планы по ремонту и строительству улично-дорожной сети ответил журналисту специалист управления.

У моста дорожка есть

После закрытия моста на улице Фрунзе, пешеходный мост на Красноармейской стал единственным местом в этом районе, позволяющим попасть с одного берега реки на другой. Вряд ли редакция сильно ошибется, если скажет, что каждый день там проходят несколько тысяч жителей Нижнего Тагила. Получается, что им придется потерпеть.

И пусть на другой стороне пешеходная дорожка сделана полностью. Переходить дорогу дважды ради того, чтобы ей воспользоваться, просто неудобно. Единственное, что выручает пешеходов, это то, что за последние сутки грязь немного подсохла.