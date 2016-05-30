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В Нижнем Тагиле музей подносного промысла «Дом Худояровых» отмечает свое 25-летие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле музей подносного промысла «Дом Худояровых» отмечает свое 25-летие

30 мая 2016, 11:00Свободное времяТимофей Данилов
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