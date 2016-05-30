В Нижнем Тагиле музей подносного промысла «Дом Худояровых» отмечает свое 25-летие

Двухэтажное здание, в котором сейчас находится музей подносного промысла – памятник федерального значения. Дом был построен в середине XIX века и принадлежал семье художника по росписи по металлу Исааку Худоярову.

В период советской власти это здание было приспособлено под коммунальное жилье, а сам дом сначала находился на улице Максима Горького. Однако в начале 80-х его перенесли на территорию этнографического комплекса, который располагался на улице Тагильская. Таким образом, музей подносного промысла распахнул свои двери 31 мая 1991 года.

Сейчас «Дом Худояровых» предоставляет ретроспективный показ зарождения и развития уникального промысла – роспись по металлу в XVIII-XXI веках, а также знакомит с жизнью и творчеством известной тагильской династии.

Ежегодно музей посещают до 6000 жителей и гостей города, проводится свыше 300 различных выставок и мероприятий. В пресс-службе музея отмечают, что за последние годы значительно возросло число туристических групп, которые приезжают в «Дом Худояровых».

В настоящее время на площадках музея подносного промысла проводится огромное количество различных мастер-классов, театрализованных экскурсий и интерактивных игр. Кроме того, на протяжении последнего десятилетия в «Доме Худояровых» реализуется программа «Современные мастера лаковой росписи по металлу» - это цикл экспозиций работ художников - подносников из Нижнего Тагила.

Праздник в честь 25-летия «Дома Худояровых» пройдет 2 июня в музее истории подносного промысла.