В Нижнем Тагиле в честь Дня защиты детей пройдут конкурсы рисунков на асфальте
1 июня в Нижнем Тагиле будет праздноваться День защиты детей. На разных городских площадках юным тагильчанам предстоит проявить свои творческие способности в рисовании на асфальте.
Первый конкурс рисунков на асфальте 1 июня начнётся в 11:00 около Детской художественной школы №1 по адресу ул. Учительская, 9.
Далее конкурс рисунков на асфальте пройдет на Вагонке. На площади перед ДК Окунева. Начало в 16:00.
Часом позже конкурс рисунков на асфальте «Яркие краски лета» будет проводиться около Детской художественной школы №2 на пр. Ленинградский, 35.
Последний в этот праздничный день конкурс рисунков на асфальте начнется в 18:00 в посёлке Сухоложский около Дома культуры по адресу ул. Краснофлотская, 28.
Участие во всех конкурсах - бесплатное. О призах для победителей рекомендуется узнавать на месте у организаторов мероприятия.
Необходимо отметить, что 1 июня мероприятия и конкурсы не закончатся. Детско-юношеским клубом «Радуга» и его структурными подразделениями подобные конкурсы также будут организованы 2 июня в 11 часов по адресам:
Портал TagilCity.ru приглашает юных тагильчан блеснуть своими художественными талантами.
© Эрик Х., TagilCity.ru