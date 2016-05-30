В Нижнем Тагиле в честь Дня защиты детей пройдут конкурсы рисунков на асфальте

Первый конкурс рисунков на асфальте 1 июня начнётся в 11:00 около Детской художественной школы №1 по адресу ул. Учительская, 9.

Далее конкурс рисунков на асфальте пройдет на Вагонке. На площади перед ДК Окунева. Начало в 16:00.

Часом позже конкурс рисунков на асфальте «Яркие краски лета» будет проводиться около Детской художественной школы №2 на пр. Ленинградский, 35.

Последний в этот праздничный день конкурс рисунков на асфальте начнется в 18:00 в посёлке Сухоложский около Дома культуры по адресу ул. Краснофлотская, 28.

Участие во всех конкурсах - бесплатное. О призах для победителей рекомендуется узнавать на месте у организаторов мероприятия.

Необходимо отметить, что 1 июня мероприятия и конкурсы не закончатся. Детско-юношеским клубом «Радуга» и его структурными подразделениями подобные конкурсы также будут организованы 2 июня в 11 часов по адресам:

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