В десятку «горячих» красоток журнала Maxim попали две свердловчанки

В десятку «горячих» красоток журнала Maxim попали две свердловчанки
В десятку «горячих» красоток журнала Maxim попали две свердловчанки
Сегодня, 16:46Свободное времяФото: анкета участницы на maxomoinline.ruЕлена Ващенко
Две девушки из Свердловской области попали в топ-10 претенденток на титул «Мисс Maxim — 2021». Они могут оказаться на обложке сентябрьского номера.

Это 24-летняя Елена Ващенко из Екатеринбурга. Она до этого стала лидером сотни участниц, которую отбирали по итогам зрительского голосования. Вместе с ней за победу будет бороться 22-летняя Виктория Богатырева из Лесного. С недавнего времени она живет в Москве, пишет Е1.

Елена рассказала изданию, что это она делает для того, чтобы ее заметили. Сначала попасть в такой журнал для нее было чем-то нереальным, но теперь этого мало. Девушка планирует построить карьеру модели.

В Екатеринбурге Елена имеет свой бутик одежды.

Имя победительницы будет объявлено сегодня, 30 июля.

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Екатеринбург
конкурсжурналмодельЕкатеринбург
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