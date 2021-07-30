В десятку «горячих» красоток журнала Maxim попали две свердловчанки

Две девушки из Свердловской области попали в топ-10 претенденток на титул «Мисс Maxim — 2021». Они могут оказаться на обложке сентябрьского номера.

Это 24-летняя Елена Ващенко из Екатеринбурга. Она до этого стала лидером сотни участниц, которую отбирали по итогам зрительского голосования. Вместе с ней за победу будет бороться 22-летняя Виктория Богатырева из Лесного. С недавнего времени она живет в Москве, пишет Е1. Елена рассказала изданию, что это она делает для того, чтобы ее заметили. Сначала попасть в такой журнал для нее было чем-то нереальным, но теперь этого мало. Девушка планирует построить карьеру модели. В Екатеринбурге Елена имеет свой бутик одежды. Имя победительницы будет объявлено сегодня, 30 июля.

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