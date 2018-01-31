Памятный знак к 100-летию гибели царской семьи появится в Свердловской области

В областном министерстве культуры объявлен конкурс на разработку проекта для памятного знака, который впоследствии будет установлен в Свердловской области. Прием заявок начнется 1 февраля и завершится 22 февраля.

По словам организаторов, предложить свою идею для памятного знака может любой желающий. Как говорится в задании, главное условие – чтобы памятник содержал в себе идею, «отражающую общепринятую ассоциативную парадигму о святых царственных страстотерпцах». Выполнение условия будут проверять члены комиссии, а победитель конкурса получит премию в 40 000 рублей.

Организаторы поясняют, что пока неизвестно, где будет установлен памятник, пишет «Политсовет». Также нет определенного понятия о форме знака: это может быть как памятник, так и скульптурная композиция или вовсе какой-либо рисунок, изображенный на оригинальном носителе.