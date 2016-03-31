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Не хуже, чем заграницей: российские студенты высоко оценили уровень высшего образования в стране
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не хуже, чем заграницей: российские студенты высоко оценили уровень высшего образования в стране

31 марта 2016, 12:20Свободное времяТимофей Данилов
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