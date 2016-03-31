Не хуже, чем заграницей: российские студенты высоко оценили уровень высшего образования в стране

Практически все респонденты сошлись во мнении о том, что в российских ВУЗах высокий уровень образования. Кроме того, студенты оценили высокую квалификацию преподавателей и доступную подачу информации. Кстати, 64% опрошенных смотрят не на престиж ВУЗа, а на уровень получаемых знаний. Он, по их мнению, во многом зависит от преподавателей.

Более 70% респондентов уверены, что станут прекрасными специалистами, а полученные знания и навыки позволят им построить успешную карьеру. При этом только половина опрошенных студентов готовы идти работать по специальности на начальных позициях сразу после получения диплома. Кроме того, их не пугает невысокая зарплата в первые годы.

А 18% студентов, напротив, опасаются, что не смогут найти работу по специальности. Они считают, что ВУЗ должен помогать в трудоустройстве своих выпускников. Также, у 28% опрошенных возникают сложности с прохождением практики. Особенно это касается студентов-дневников.

В целом, больше половины человек, участвующих в соцопросе, отметили, что высшее образование в России нисколько не уступает европейскому.