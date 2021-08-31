«Языками света» украсил заброшенную больницу в Екатеринбурге Покрас Лампас

Заброшенная больница в Зеленой Роще в Екатеринбурге преобразилась после того, как ее украсил каллиграфией Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».

Рисунок был создан при помощи проекции, а работа называется «Языки света». Об этом художник рассказал на своей странице в Instagram. Он пояснил, что его проект исследует формы и форматы интеграции каллиграфического паттерна в городскую среду. По его мнению, в отрыве от своего реального местоположения и истории здание смотрится монументально, немного загадочно и мистично. Поэтому и паттерн, пронизывающий эту каскаду пустых пролетов и импровизированных колонн вырван из чужой культуры — и уносит наши мысли в сторону прекрасных восточных дворцов, написал Покрас Лампас. Напомним, накануне на одном из заброшенных зданий Екатеринбурга на окне появилась «Теория разбитых окон». Ее создал Покрас Лампас. Также он заявил, что хотел бы заменить окно, но без специального разрешения сделать это будет нельзя. Художник Покрас Лампас нарисовал «разбитые окна» в центре Екатеринбурга

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