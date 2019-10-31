В Екатеринбурге группы «ТОП» и «Ва-банкъ» станут хедлайнерами «Старого нового рока»
Сегодня, 17:16Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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13 января в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Старый новый рок», который пройдёт в последний раз, выступят группы «ТОП» и «Ва-банкъ», сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Коллектив рок-группы «ТОП» 13 января 2000 года дал старт первому фестивалю, презентовав свой новый «Школьный альбом». Лидер группы Евгений Горенбург является директором «Старого Нового рока». По его словам, изначально у них не было никаких планов по организации фестиваля:
Когда мы делали презентацию альбома, у нас даже и мысли не возникло ни о каком фестивале. На следующий год мы решили не просто вновь собраться вместе, но и пригласить на сцену своих друзей. И тогда, увидев количество пришедших к нам людей, мы поняли — фестивалю быть!
Лидер группы «Ва-банкъ» Александр Скляр станет участником фестиваля во второй раз. Кроме того, до 1 декабря принимаются заявки на участие от молодых музыкантов.
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