В Екатеринбурге группы «ТОП» и «Ва-банкъ» станут хедлайнерами «Старого нового рока»

Коллектив рок-группы «ТОП» 13 января 2000 года дал старт первому фестивалю, презентовав свой новый «Школьный альбом». Лидер группы Евгений Горенбург является директором «Старого Нового рока». По его словам, изначально у них не было никаких планов по организации фестиваля:

Когда мы делали презентацию альбома, у нас даже и мысли не возникло ни о каком фестивале. На следующий год мы решили не просто вновь собраться вместе, но и пригласить на сцену своих друзей. И тогда, увидев количество пришедших к нам людей, мы поняли — фестивалю быть!