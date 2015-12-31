Новогодняя сказка в центре Екатеринбурга: экскурсия по ледовому городку (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на площади 1905 года торжественно открыли ледовый городок. Его тема — «Праздник Нового года и чудо Рождества».

По периметру площадки — узорчатый забор и арки изо льда. Первое, что бросается в глаза, когда входишь в городок, не сверкающая елка, которую уже давно отовсюду видно, а огромный снежный терем, как будто явившийся из русских народных сказок, а также фигуры Деда Мороза и Снегурочки изо льда.

Здесь же — огромная ледяная горка, которую сразу опробовали детишки: довольные, они слетали с нее, проносясь мимо елки и скульптур. Тут же разместились и лабиринт, и любимая малышами ледяная чаша. Новинкой нынешнего городка стали лавочки, установленные на его территории по просьбе горожан.

Кстати, о ледяных скульптурах: их по традиции сделали участники фестиваля «Европа — Азия». В этом году им надо было создать произведения по двум темам: русские сказки и 30-летие Свердловского рок-клуба. Мастера постарались на славу! Фигуры получились замысловатыми и необычными.

Всё в городке сверкает: как и обещали, здесь установили множество светодиодных огоньков.

На торжественном открытии городка гостей встречали Дед Мороз, скоморохи, акробаты на ходулях и творческие коллективы города, которые порадовали екатеринбуржцев песнями с танцами и конкурсами.

Также перед гостями выступили представители администрации города и обладательница титулов «мисс Екатеринбург — 2014», «мисс Россия — 2015» и «вице-мисс мира — 2015» София Никитчук, которая в этот вечер была похожа на настоящую Снегурочку.

По традиции финальной точкой открытия ледового городка стал фейерверк.