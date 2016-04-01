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Кишечная инфекция в детском доме: в Карпинске отравилось почти 60 детей-инвалидов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кишечная инфекция в детском доме: в Карпинске отравилось почти 60 детей-инвалидов

1 апреля 2016, 16:05Здоровье и экологияТимофей Данилов
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