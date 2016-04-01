Кишечная инфекция в детском доме: в Карпинске отравилось почти 60 детей-инвалидов

Сотрудники прокуратуры, Минздрава и Роспотребнадзора разбираются в причинах ЧП в доме-интернате, в котором произошло массовое отравление. 58 воспитанников и 2 работника пищеблока слегли с вирусной инфекцией. 15 из них госпитализированы в больницах Карпинска и Краснотурьинска. Остальные остались в интернате под присмотром врачей.

В настоящий момент ведется опрос работников детского дома и пищеблока, а также медперсонал. Кроме того, уже отправлены на экспертизу пробы еды.

Точная причина массового отравления неизвестна. По словам специалистов, кишечная инфекция могла попасть и через еду, и через работников.