Кишечная инфекция в детском доме: в Карпинске отравилось почти 60 детей-инвалидов
1 апреля 2016, 16:05Здоровье и экологияТимофей Данилов
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У малышей рвота, боли в животе и температура.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники прокуратуры, Минздрава и Роспотребнадзора разбираются в причинах ЧП в доме-интернате, в котором произошло массовое отравление. 58 воспитанников и 2 работника пищеблока слегли с вирусной инфекцией. 15 из них госпитализированы в больницах Карпинска и Краснотурьинска. Остальные остались в интернате под присмотром врачей.
В настоящий момент ведется опрос работников детского дома и пищеблока, а также медперсонал. Кроме того, уже отправлены на экспертизу пробы еды.
Точная причина массового отравления неизвестна. По словам специалистов, кишечная инфекция могла попасть и через еду, и через работников.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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