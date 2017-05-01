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Возгорание сухой травы случилось близ АЗС под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возгорание сухой травы случилось близ АЗС под Нижним Тагилом

1 мая 2017, 11:15Здоровье и экология
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