Возгорание сухой травы случилось близ АЗС под Нижним Тагилом

Очевидцы сообщили, что огонь подбирался к АЗС по сухой траве, а дым застилал проезжую часть.

Известно, что пожар был потушен в 20 часов, пишет Ura.ru .

В МЧС отметили, что лесных пожаров в регионе не зафиксировано, а несколько очагов с возгоранием сухой травы находятся под контролем огнеборцев.