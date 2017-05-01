Возгорание сухой травы случилось близ АЗС под Нижним Тагилом
1 мая 2017, 11:15Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 30 апреля под Нижним Тагилом пожар едва не добрался до автозаправочной станции. У села Большая Лая горело поле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы сообщили, что огонь подбирался к АЗС по сухой траве, а дым застилал проезжую часть.
Известно, что пожар был потушен в 20 часов, пишет Ura.ru.
В МЧС отметили, что лесных пожаров в регионе не зафиксировано, а несколько очагов с возгоранием сухой травы находятся под контролем огнеборцев.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей