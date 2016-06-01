Свыше 89 000 детей примут детские лагеря Свердловской области в этом году
1 июня 2016, 18:15Здоровье и экология
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1 июня в Свердловской области начинают работу 860 детских лагерей, сообщает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.
Сюжеты: Нижний Тагил
По подсчетам специалистов, детские ЛОО в 2016 году примут свыше 89000 детей, из них 7700 отдыхающих придется на 36 загородных лагерей области и 3000 детей на 16 санаторных учреждений.
Специалисты Роспотребнадзора перед началом сезона провели гигиеническое обучение и аттестацию должностных лиц. Кроме того, персонал, который будет работать с детьми, в их числе и педагоги, и медработники, прошли обучение на специальных областных семинарах.
Проверки, проведенные специалистами в отношении качества воды в бассейнах лагерей, нарушений не выявили. Сейчас заканчивается акарицидная обработка территорий учреждений, где будут отдыхать дети.
31 мая в области начали работу уже 4 лагеря, среди них и 1 учреждение Нижнего Тагила - «Ключики».
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