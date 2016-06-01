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Свыше 89 000 детей примут детские лагеря Свердловской области в этом году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свыше 89 000 детей примут детские лагеря Свердловской области в этом году

1 июня 2016, 18:15Здоровье и экология
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