Свыше 89 000 детей примут детские лагеря Свердловской области в этом году

По подсчетам специалистов, детские ЛОО в 2016 году примут свыше 89000 детей, из них 7700 отдыхающих придется на 36 загородных лагерей области и 3000 детей на 16 санаторных учреждений.

Специалисты Роспотребнадзора перед началом сезона провели гигиеническое обучение и аттестацию должностных лиц. Кроме того, персонал, который будет работать с детьми, в их числе и педагоги, и медработники, прошли обучение на специальных областных семинарах.

Проверки, проведенные специалистами в отношении качества воды в бассейнах лагерей, нарушений не выявили. Сейчас заканчивается акарицидная обработка территорий учреждений, где будут отдыхать дети.

31 мая в области начали работу уже 4 лагеря, среди них и 1 учреждение Нижнего Тагила - «Ключики».