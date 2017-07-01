Дело об избиении детского хирурга в Нижнем Тагиле было передано в суд
1 июля 2017, 11:00Здоровье и экология
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В скором времени состоится судебный процесс над тагильчанином, который избил детского хирурга в больнице по Карла Маркса, 36.
Сюжеты: Нижний Тагил
Его поступок был квалифицирован как причинение вреда здоровью средней тяжести, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Согласно УК РФ, подсудимому может грозить до трёх лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, инцидент произошел 20 июня. В результате удара хирург получил перелом челюсти.
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