Дело об избиении детского хирурга в Нижнем Тагиле было передано в суд

Его поступок был квалифицирован как причинение вреда здоровью средней тяжести, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Согласно УК РФ, подсудимому может грозить до трёх лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.