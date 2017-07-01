Два человека погибли и девять пострадали, в том числе ребёнок, из-за шторма в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Один из погибших – 42-летний мужчина. Он скончался от удара молнии. На другого упала бетонная конструкция, пишут СМИ. Девять человек пострадали, причем состояние одного из них расценивается как тяжелое.

Сообщается, что среди пострадавших есть двухмесячный малыш. Он был госпитализирован с проникающей раной правого глаза, полученной от падающего дерева.

По данным СМИ, ливни стали рекордсменами: они оказались самыми сильными для 30 июня за всю историю наблюдения за мегаполисом, а для июня они стали вообще самыми сильными, передает Life.ru.

Во время урагана повалило более сотни деревьев, а также затопило улицы города. В разных районах столицы России выпали осадки от 9 до 34 мм в виде града и дождя. Для сравнения – месячная норма для Москвы - 75 мм. Данные о последствиях ежечасно обновляются.

Известно, что стихия бушевала и в других регионах России. В Калужской области пострадали два человека, в Тульской области без света осталось более 6 тысяч человек. Также из-за стихии обесточенными оказались дома 13-ти тысяч человек в Краснодарском крае. Кроме того, повсеместно на территории России прошёл град, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Фото: пользователи социальных сетей