В Свердловской области в октябре ожидается повышение температуры воздуха выше нормы на 1,5 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в Екатеринбурге обычно достигает -1,3 градусов ночью и +5 днем. Ожидается, что осадки будут близки к норме, в отличие от Челябинской и Курганской областей, где прогнозируется сухой октябрь — осадков будет меньше, чем обычно. Напомним, в Свердловской области с 28 сентября по 2 октября действует предупреждение о НМУ первой степени опасности (смоге). Свердловскую область до конца недели накроет смог

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter