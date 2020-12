Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, во время замеров воздуха на наличие вредных веществ газоанализатор показал превышение диоксида азота. Замеры проводились редакцией TagilCity.ru в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.

Прибор зафиксировал превышение NO2 в два раза, показатель составил 0,4 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3. Замеры прошли при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Video: TagilCity.ru Показатели остальных четырех веществ-загрязнителей, формальдегида, диоксида серы, синильной кислоты и сероводорода, остались в норме. Photo: TagilCity.ru Напомним, с 30 ноября по 4 декабря в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Период является неблагоприятным для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Промышленным предприятиям города рекомендовано выполнять мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. НМУ первой степени опасности объявлены в Нижнем Тагиле до 4 декабря

