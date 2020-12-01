Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 декабря

Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 декабря

Сегодня, 17:10Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Сегодня, 1 декабря, во время замеров воздуха на наличие вредных веществ газоанализатор показал превышение диоксида азота. Замеры проводились редакцией TagilCity.ru в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.

Прибор зафиксировал превышение NO2 в два раза, показатель составил 0,4 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3. Замеры прошли при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду.

Video:TagilCity.ru

Показатели остальных четырех веществ-загрязнителей, формальдегида, диоксида серы, синильной кислоты и сероводорода, остались в норме.

Photo:TagilCity.ru

Напомним, с 30 ноября по 4 декабря в Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Период является неблагоприятным для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Промышленным предприятиям города рекомендовано выполнять мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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