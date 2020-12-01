Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 1 декабря

Прибор зафиксировал превышение NO2 в два раза, показатель составил 0,4 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3. Замеры прошли при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду.