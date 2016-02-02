В Нижнем Тагиле из-за потепления с крыш падают сосульки и глыбы снега

В связи с этим жителей города предупреждают об опасностях, которые подстерегают их вблизи зданий.

Во избежание несчастных случаев, связанных с падением снега и сосулек с крыш и козырьков домов, гражданам рекомендуется быть внимательными сообщают в Администрации Нижнего Тагила.

И дают несколько полезных советов, как оградить себя от падения сосулек или снежных глыб. В первую очередь, тагильчанам советуют смотреть на состояние крыши, прежде чем пройти вблизи здания. Если на крышах есть сосульки и снежные наросты - лучше всего обойти опасный участок, не рискую собственными здоровьем и жизнью. Опасность представляют и карнизы - на них тоже могут быть угрожающие снежные валы.

Ответственность за травмы, полученные прохожими вследствие падения снега и сосулек, несут руководители обслуживающих организаций говорят в Администрации.

Поэтому при обнаружении опасных крыш стоит сразу же обращаться в свою управляющую компанию: именно она должна устранять сосульки и убирать снег с крыш.

Помимо прочего, автовладельцам не рекомендуется ставить транспортные средства вблизи зданий. Именно этот совет мог бы спасти одного из водителей города зимой 2014 года: тогда на иномарку прямо в центре Нижнего Тагила упала глыба льда, серьезно повредив авто.