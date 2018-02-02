Единый центр мониторинга для реанимационных больных появился в Свердловской области

Целью такого центра является обеспечение координации и взаимосвязи учреждений Свердловской области, которые наблюдают реанимационных больных, с другими медучреждениями.

В частности, будет возможен мониторинг состояния самых тяжёлых пациентов, которые находятся в медицинских организациях 1-го и 2-го уровней. При этом будут оперативно осуществляться как очные, так и дистанционные консультации, предусматривающие дальнейшую межбольничную эвакуацию пациентов.

Полноценное функционирование ЕЦКМРБ позволит министерству здравоохранения не только иметь ежедневную достоверную информацию об общем количестве реанимационных пациентов в больницах области, но и активно участвовать в процессе консультирования и мониторирования заявил министр Андрей Цветков.