На Урале ученые закончили исследования лекарства от COVID-19 «Триазавирин»

По его словам, в испытаниях принимали участие 120 пациентов от 18 до 60 лет, больше половины из них — женщины. Согласно исследованиям к 10 дню приема препарата у 97% испытуемых проходили симптомы коронавируса, а к 13 дню пациенты получали отрицательные тесты на COVID-19.