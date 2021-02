На Урале ученые закончили исследования лекарства от COVID-19 «Триазавирин»

В Екатеринбурге закончились испытания препарата «Триазавирин». Его выписывают для лечения и профилактики коронавируса, в том числе медикам.

По словам врачей, исследования прошли успешно. К клиническим испытаниям специалисты Уральского государственного медуниверситета приступили в августе 2020 года в больнице № 14 Екатеринбурга, рассказал на пресс-конференции «Интерфакс Урал» заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов. По его словам, в испытаниях принимали участие 120 пациентов от 18 до 60 лет, больше половины из них — женщины. Согласно исследованиям к 10 дню приема препарата у 97% испытуемых проходили симптомы коронавируса, а к 13 дню пациенты получали отрицательные тесты на COVID-19. Также заведующий пояснил, что ученые исследовали влияние «Триазавирина» при легкой форме новой коронавирусной инфекции.

