На Урале ученые закончили исследования лекарства от COVID-19 «Триазавирин»

На Урале ученые закончили исследования лекарства от COVID-19 «Триазавирин»

Сегодня, 15:59Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге закончились испытания препарата «Триазавирин». Его выписывают для лечения и профилактики коронавируса, в том числе медикам.

По словам врачей, исследования прошли успешно. К клиническим испытаниям специалисты Уральского государственного медуниверситета приступили в августе 2020 года в больнице № 14 Екатеринбурга, рассказал на пресс-конференции «Интерфакс Урал» заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Алебай Сабитов.

По его словам, в испытаниях принимали участие 120 пациентов от 18 до 60 лет, больше половины из них — женщины. Согласно исследованиям к 10 дню приема препарата у 97% испытуемых проходили симптомы коронавируса, а к 13 дню пациенты получали отрицательные тесты на COVID-19.

Также заведующий пояснил, что ученые исследовали влияние «Триазавирина» при легкой форме новой коронавирусной инфекции.

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