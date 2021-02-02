Свердловский минздрав определил новые правила госпитализации беременных с COVID-19

В екатеринбургскую клиническую больницу № 14 будут класть женщин со сроком беременности более 22-х недель, если у них среднее или тяжелое состояние ОРВИ или гриппа, подозрение на пневмонию не зависимо от заболевания COVID-19; пациенток со сроком беременности меньше 22 недель со средним течением ОРВИ или гриппа с пневмонией независимо от того, есть ли в анамнезе COVID-19.