Свердловский минздрав определил новые правила госпитализации беременных с COVID-19

Минздрав Свердловской области определил правила госпитализации беременных с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19.

В свердловском минздраве взяли под особый контроль беременных и недавно родивших женщин. В связи с сезоном высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусом, их будут принимать в поликлиниках и наблюдать дома по новым правилам. Согласно приказу, врачи будут контролировать беременных и рожениц с хроническими заболеваниями, которые болеют гриппом или коронавирусом и не имеют прививку от гриппа. Теперь в стационар к этой категории женщин не будут пускать родственников. Матери будут подпускаться к новорожденным только при отсутствии симптомов ОРВИ. В минздраве обещают выделить беременным и роженицам отдельный поток в медучреждениях начиная с приемного отделения и регистратуры. Также планируется ограничение их лечения в дневных стационарах, в некоторых случаях женщины будут оставаться дома. Решение о каждой беременной и роженице будет приниматься индивидуально. Консультации специалистов и некоторые виды обследований будут организованы в женских консультациях. Заведующие этих медучреждений должны лично контролировать выполнение патронажа беременных женщин и рожениц. Кроме того минздрав организует постоянный мониторинг одиноких беременных женщин, беременных, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками. За их состоянием при появлением симптомов ОРВИ или гриппа будет вестись особое наблюдение. В стационар будут класть женщин со сроком беременности до 22 недель с легким или средним течением ОРВИ или гриппа, если у них не подтвержден COVID-19 и имеются акушерские показания для госпитализации. В екатеринбургскую клиническую больницу № 14 будут класть женщин со сроком беременности более 22-х недель, если у них среднее или тяжелое состояние ОРВИ или гриппа, подозрение на пневмонию не зависимо от заболевания COVID-19; пациенток со сроком беременности меньше 22 недель со средним течением ОРВИ или гриппа с пневмонией независимо от того, есть ли в анамнезе COVID-19. В случае, если беременная болеет ОРВИ или гриппом с тяжелым либо крайне тяжелым течением, при подозрении на пневмонию женщину направят в ближайшее специализированное медучреждение, в котором есть отделение интенсивной терапии и реанимации. В стационаре ее в обязательном порядке осмотрит консилиум врачей. Затем на консультации с врачами центра медицины катастроф будет решаться вопрос о перегоспитализации беременной в больницу № 14 Екатеринбурга независимо от срока беременности.

