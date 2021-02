С 1 по 2 февраля в Нижнем Тагиле зарегистрировано 17 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии в городе зафиксировано 4 288 случая инфицирования тагильчан. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 325 случаев коронавируса, за время эпидемии — 71 145. В тяжелом состоянии находится 317 человек, 158 из них на аппаратах ИВЛ. За сутки из больниц выписано 347 свердловчан, общее число выздоровевших составило 63 789 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса скончалось 2 063 жителя региона, из них 15 пациентов за прошедшие сутки.

