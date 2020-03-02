У вернувшегося из Италии москвича диагностирован коронавирус
Сегодня, 17:08Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Житель Москвы госпитализирован с коронавирусной инфекцией Covid-19 после посещения Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю заболевания.
В Европе молодой человек был на отдыхе и вернулся в Россию 23 февраля. Несколько дней спустя он обратился в больницу с признаками ОРВИ, оттуда его госпитализировали в инфекционное отделение. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
Все лица, которые контактировали с больным, находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, по данным на 2 марта, во всем мире насчитывается около 90 тысяч зараженных китайским коронавирусом, умерли 3060 человек, выздоровели более 44 тысяч пациентов.
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