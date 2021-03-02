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21 случай коронавируса выявлен в Нижнем Тагиле за сутки

21 случай COVID-19 зарегистрирован в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии зафиксировано 4 755 инфицированных тагильчан.

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 153 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составило 78 022 пациента. Отмечается, что 295 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 1 по 2 марта из больниц выписано 164 свердловчанина, за время эпидемии выздоровело 71 009 жителей региона. Всего от коронавируса скончалось 2 397 пациентов, из них 10 умерли за минувшие сутки.

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