Около 800 жителей Нижнего Тагила пострадали от укусов клещей этой весной

В число укушенных входят 134 ребенка, не достигших возраста 17 лет. Только 27% пострадавших были привиты от клещевого энцефалита, для 30% была проведена экстренная профилактика посредством введения иммуноглобулина. Стоит отметить, что такая экстренная профилактика по эффективности уступает вакцинации и не дает полной гарантии защиты от заражения. 43% пострадавших не предприняли никаких действий и остались незащищенными.

Между тем, в 2016 году в Нижнем Тагиле зарегистрировано четыре случая заболевания вирусным энцефалитом и три – инфекционным клещевым бореллиозом. Эти цифры не превышают показатели за аналогичный период 2015 года. Известно, что 50% инфицированных бореллиозом были укушены насекомыми, находясь в коллективных садах.

За эпидемиологический сезон 2016 года в лаборатории Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» были проведены исследования 1732 клещей. 4% проверенных насекомых оказались переносчиками вируса клещевого энцефалита, а 25% были инфицированы возбудителями болезни Лайма (клещевого бореллиоза). Кроме уже упомянутых, клещи также являются переносчиками еще как минимум двух опасных заболеваний – моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Напомним, на минувшей неделе в Нижнем Тагиле зараженный клещ укусил четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел в черте города. Специалисты призывает тагильчан быть бдительными, не забывать осматривать себя и в особенности детей после прогулок на природе. В случае укуса необходимо помнить о важности лабораторного исследования насекомого.