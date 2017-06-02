800 тагильчан приняли участие в праздничных мероприятиях ко Всемирному дню библиотек
В Нижнем Тагиле на прошлой неделе состоялся День открытых дверей в библиотеках города. Увлекательные мероприятия проводились также в преддверии Всероссийского дня библиотек, который отмечают 27 мая.
В библиотеках для любознательных тагильчан прошли экскурсии, конкурсы, концертные номера. Пока старшие тагильчане исследовали закрытые фонды учреждений, младшие играли в настольные игры.
Также в рамках праздника среди тагильчан провели опрос, какую литературу они читают. Оказалось, что тагильчане предпочитают классику, фантастику, любят поэзию. Более того, многие уверены, что любовь к бумажным книгам – вне времени, несмотря на существование электронных.
В Центральной библиотеке тем временем проходила презентация книги Андрея Пичугина «Нижне-Тагильский завод». Для автора это третья книга из серии «Уральские заводы», передает пресс-служба библиотеки.
В каждой библиотеке города состоялись праздничные мероприятия для гостей. Всего в Дне открытых дверей приняли участие более 800 тагильчан.
Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки
© TagilCity.ru