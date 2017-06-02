800 тагильчан приняли участие в праздничных мероприятиях ко Всемирному дню библиотек

В библиотеках для любознательных тагильчан прошли экскурсии, конкурсы, концертные номера. Пока старшие тагильчане исследовали закрытые фонды учреждений, младшие играли в настольные игры.

Также в рамках праздника среди тагильчан провели опрос, какую литературу они читают. Оказалось, что тагильчане предпочитают классику, фантастику, любят поэзию. Более того, многие уверены, что любовь к бумажным книгам – вне времени, несмотря на существование электронных.

В Центральной библиотеке тем временем проходила презентация книги Андрея Пичугина «Нижне-Тагильский завод». Для автора это третья книга из серии «Уральские заводы», передает пресс-служба библиотеки.

В каждой библиотеке города состоялись праздничные мероприятия для гостей. Всего в Дне открытых дверей приняли участие более 800 тагильчан.

Фото: пресс-служба Центральной городской библиотеки