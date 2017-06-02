Демонстрацию сцен курения в фильмах могут запретить в России (ФОТО)

В ведомстве заявили, что не будет ничего страшного, если в фильмах исчезнет демонстрация курения. Также в Минздраве считают, что государство должно быть последовательно и в рамках антитабачной концепции не поддерживать, в том числе, материально, фильмы, где присутствуют сцены курения. Особенно это касается положительных героев, которые в фильмах курят.